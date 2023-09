Reprodução Marina Sena chora ao falar de Gal Costa no 'The Town': 'Um presente'

Lágrimas incontroláveis! Marina Sena não segurou o choro ao falar de Gal Costa neste domingo (10). A cantora mineira protagonizou um show em tributo a cantora baiana. Gal Costa morreu em novembro de 2022.

Antes mesmo de subir ao palco, Marina Sena já estava super emocionada. Durante entrevista ao Multishow, ela deixou as lágrimas rolarem. "Gal Costa é muito especial para mim, realmente é um presente gigantesco estar fazendo esse show aqui, acho que eu me preparei a vida inteira para cantar esse repertório".

Durante a apresentação, Marina Sena se emocionou diversas vezes. A emoção não passou despercebida pelos telespectadores, que até elogiaram a cantora por mostrar sensibilidade.

"Quase chorei junto com ela", escreveu um internauta. "Eu não to acreditando que eu to chorando com a Marina Sena", declarou outro. "A Marina Sena chorando enquanto canta deixa tudo tão mais sensível", comentou um terceiro.





marina sena cantando gal costa com os olhos cheios de lágrimas, não tinha como ser outra pessoa fazendo esse show #MarinaSenaNoMultishow #TheTown2023 pic.twitter.com/89ffgzrxEq — vitor ☆ (@vitudos) September 10, 2023