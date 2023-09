Reprodução Instagram - 11.09.2023 Tadeu Schmidt com os ex-BBBs Marvvila, Fred Nicácio e Jessilane

No último domingo (10), durante as apresentações finais da primeira edição do The Town, Tadeu Schmidt , jornalista e apresentador, compartilhou nas redes sociais o reencontro que teve com ex-participantes do “Big Brother Brasil”, nas edições em que comandou a apresentação, entre 2022 e 2023.



Um dos ex-brothers que Tadeu encontrou foi o médico e influenciador Fred Nicácio , que participou da última temporada do reality e que, após ser eliminado pela primeira vez, retornou ao programa em uma dinâmica especial. “Meu doutor! Mais um dia de encontros maravilhosos no The Town”, escreveu Schmidt nos stories do Instagram.



Jessilane, bióloga e professora, também se encontrou com o apresentador. Conhecida como Jessi, ela participou da edição vencida por Arthur Aguiar em 2022, ano no qual Tadeu estreava na apresentação do “BBB” após a saída de Tiago Leifert. Tiago Abravanel , que desistiu do programa no mesmo ano, também esteve com Schmidt no festival.



Integrante do elenco da última temporada do reality, a cantora Marvvila também se encontrou com o apresentador Tadeu Schmidt . Além dos brothers citados, Tadeu havia se encontrado anteriormente com a psicóloga Sarah Aline e a cantora, atriz, apresentadora e ativista Domitila Barros .