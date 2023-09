Reprodução Instagram - 11.09.2023 Maria Flor e Virginia

Nesta segunda-feira (11), Virginia Fonseca Costa , influenciadora e empresária, de 24 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um registro inusitado da segunda filha, a pequena Maria Flor, que tem 10 meses de idade, falando algumas palavras.



Virginia tentava fazer com que a herdeira dissesse “Mamãe”. “Fala mamãe”, pedia a empresária. Por várias vezes, a influenciadora incentivava a filha a chamá-la dessa forma, mas, em todas as tentativas, era surpreendida pela caçula dizendo: “Papai”.



Maria Flor, assim como a irmã mais velha, Maria Alice, de 2 anos, é fruto do relacionamento entre Virginia e o filho do cantor Leonardo, o também cantor Zé Felipe , de 25 anos. Nos stories, a influenciadora ainda comentou o assunto com o companheiro.



“Você viu o que sua filha, Maria Flor, fez? Não viu? Vou te mostrar, para você ver o absurdo”, brincou ela através dos stories. Em seguida, a esposa de Zé Felipe continuou brincando com a situação e tentou fazer com que, dessa vez, a primogênita, Maria Alice, falasse “Mamãe”.

Veja a publicação: