Reprodução / Multishow Xororó com Junior na plateia do show de Bruno Mars

Como já era de se esperar, Xororó esteve na plateia do último show do The Town, neste domingo (10), para presenciar o tecladista da banda de Bruno Mars tocando “Evidências”.

O cantor apareceu nas câmeras várias vezes, acompanhado de Noely e do filho Junior, que comentou a reação do pai. “É uma surpresa que você não tem como imaginar. É meio surreal", disse.

Durante a performance, o público do festival se emocionou ao ver o ídolo brasileiro nos telões do palco. Também emocionado, Xororó cantou junto da plateia e agradeceu: “Obrigado”.