Reprodução/Instagram 10.09.2023 Marina Sena se apresenta neste último dia de festival

Atração deste domingo (10) no The Town, a cantora Marina Sena passou por um pequeno imprevisto nos bastidores dos ensaios para a apresentação. A mineira cortou a boca horas antes de subir ao palco The One.

"Ainda bem que eu 'tô' com mamãe", escreveu a cantora ao postar uma foto abraçada com Bete Serra.

Reprodução/Instagram 10.09.2023 Marina Sena e a mãe, Bete Serra





Marina fará um show especial com músicas de Gal Costa, mas os fãs também aguardam os hits da carreira solo da cantora, dos álbuns "Vício Inerente" e "De Primeira.



Além de Marina, Pabllo Vittar com Liniker e Jup do Bairro, Gloria Groove e Jão também se apresentam no palco The One. Já no Skyline, o palco principal, Iza, Kim Petras, H.E.R. e Bruno Mars fecham a noite.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!