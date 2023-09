Reprodução/Instagram/Twitter - 06.09.2023 Victor Meyniel foi arrastado por porteiro após agressões





Um novo vídeo de câmeras de segurança mostra que o porteiro Gilmar José Agostini arrastou Victor Meyniel após o ator ser agredido pelo estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre , no último sábado (2). O funcionário do prédio onde o crime ocorreu foi autuado por omitir socorro , já que presenciou o espancamento e não fez nada para socorrer a vítima.





Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Gilmar levantando da área da portaria cerca de dois minutos após Victor ser agredido. O porteiro se dirige até o ator, pega no braço dele e o arrasta para uma área em que a câmera não capta o artista.

Confira abaixo o vídeo:

O porteiro tirando o Victor Meyniel do caminho porque tava atrapalhando a passagem como se ele fosse um objeto qualquer. Revoltante! pic.twitter.com/Wl9T7xyf0b — Matheus (@odontinho) September 6, 2023





Meyniel já havia relatado que foi arrastado pelo porteiro . "O porteiro ficou olhando Yuri me espancar e não ajudou. Ele até abriu o portão para ele [agressor] passar e ir à academia. Sozinho, tentei me levantar e chamar a polícia. Até perguntei por que o porteiro não quis me ajudar. Enquanto estava caído, quase desacordado, o porteiro segurou a minha mão e me arrastou porque eu estava atrapalhando a passagem", disse ao "O Globo".

Enquanto o porteiro foi autuado por omitir socorro, Yuri de Moura Alexandre foi preso em flagrante e teve a prisão determinada preventiva. O agressor tentou usar uma certidão de casamento com outro homem como defesa , para tentar responder em liberdade, mas ele segue preso.

