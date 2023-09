Reprodução Ator Victor Meyniel é espancado em prédio no Rio de Janeiro; vídeo

O ator Victor Meyniel foi brutalmente espancado no sábado (2) na portaria de um prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro. A equipe do artista divulgou uma nota neste domingo (3), acusando o agressor de homofobia.

Victor Meyniel ganhou destaque nas redes durante a febre de vídeos da rede social Vine. Através do Instagram, a equipe do ator se pronunciou e publicou o vídeo do acorrido.

O caso foi levado à 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Além disso, acompanhado da mãe, o ator abriu boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito no IML. Victor também foi atendido pela UPA.

O vídeo ilustra que, enquanto o agressor desfere socos no ator, o porteiro observa sem interferir na situação. Segundo o comunicado, o prestador de serviço foi indiciado por omissão de socorro.

Que absurdo o que aconteceu com o Victor Meyniel. Enquanto o agressor estava batendo nele, o porteiro não fez absolutamente nada. O agressor está preso e o porteiro foi indiciado por omissão de socorro. Que a justiça seja feita. Estamos com você Victor. pic.twitter.com/nkk88ig6rn — Matheus (@odontinho) September 3, 2023





"O Ator Victor Meyniel foi covardemente vítima de um crime de homofobia, no dia 02/09, na portaria de um prédio, na rua Siqueira Campos, 142. Victor teria conhecido o agressor na boate Fosfobox, zona sul do Rio.

O ator, junto com sua mãe, Regina Meyniel, prestaram queixa na 12 DP com a Delegada Débora Rodrigues e a Policial Camila Marques onde foram super bem tratados. Neste sábado, 02/09, abriram um boletim de ocorrência. O ator passou por exame de delito no IML e foi atendido pela UPA. O agressor, foi preso e encaminhado na tarde de sábado para o hospital. Foi pedido a prisão preventiva do mesmo, que também está sendo acusado de falsidade ideológica porque se identificou como médico da aeronáutica.

O porteiro do prédio também foi indiciado por omissão a socorro. Victor e sua família estão tomando as medidas legais para processar o agressor. Ele é representado pelos advogados Ricardo Brajterman e Maira fernandes.

As imagens devem ser mostradas pela intensidade do crime e da violência e não passará em branco, possibilidade de gatilho, cenas fortes".