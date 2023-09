Reprodução/Instagram Victor Meyniel foi espancado no Rio de Janeiro





O porteiro que viu Victor Meyniel sendo agredido no último sábado (2) foi autuado por omissão de socorro. Gilmar José Agostini, funcionário do prédio onde o crime aconteceu, não fez nada enquanto via o ator sendo espancado pelo estudante de Medicina Yuri de Moura Alexandre .

As câmeras de segurança do local registraram o momento da agressão e as imagens exibem o porteiro sentado e tomando café enquanto Yuri dava uma sequência de socos em Victor. Segundo informações da Globo, Gilmar negou que viu a situação e ainda não teria tratado bem a delegada Débora Rodrigues.





“Ao chegarmos ao prédio, ele já foi nos atendendo muito mal, falando que não viu nada, que não sabia de nada e que não ia se meter. Ele interfonou para o síndico, dizendo que ‘uma mulher estava lá fora’, mas não era nenhuma mulher, eram duas autoridades devidamente identificadas", afirmou a delegada.

Débora ainda afirmou que ficou "perplexa" ao ver as imagens, que exibem como o porteiro omitiu socorro. "Ele viu tudo e não fez nada. Ele não precisava se meter na briga, claro, pela integridade física dele, mas ele tinha o dever de pedir socorro". declarou.

“Ele disse que depois interfonou para o síndico, como se o síndico fosse alguma autoridade capaz de fazer alguma coisa naquele momento. Ele deveria ter saído, sim, e pedido ajuda para qualquer pessoa — a polícia, um transeunte, ou ligado para o 192. Mas ele não poderia ficar tomando café, assistindo à pessoa apanhar daquele jeito", complementou.

A delegada afirmou que o estudante foi à academia após cometer a agressão e foi preso em flagrante após voltar ao prédio. Ele vai responder lesão corporal, falsidade ideológica e injúria por homofobia. "Ele já chegou dizendo: ‘Não toca em mim. Eu sou militar, sou médico militar. E bati mesmo. Assumo que bati. Qual é o problema?' Ele não é militar. Ele mentiu. Ele não é médico ainda, é estudante", disse Débora.

