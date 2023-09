Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Arlindo Cruz recebeu alta hospitalar





Arlindo Cruz recebeu alta hospitalar na noite desta terça-feira (5). O cantor estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 11 de agosto para tratar uma caxumba bacteriana .





Babi Cruz, ex-mulher do artista, gravou o retorno de Arlindo para casa em uma ambulância. "A felicidade de voltar para casa e andando de ambulância. É um passeio não tão maravilhoso, mas só em saber que está voltando para casa", disse nos stories do Instagram, mostrando ele deitado na maca do veículo.

"A fortaleza. Os ensinamentos que a gente tem na vida, os valores que a gente aprende não têm preço", complementou. Na publicação de Babi, Cruz ainda aparece com a cânula da traqueostomia, um procedimento de perfuração da traqueia para permitir a respiração.

Em julho, Arlindo Cruz passou vinte dias internado no Centro de Terapia Intensiva por conta de uma pneumonia . O cantor, que lida com sequelas de um AVC sofrido em 207, completa 65 anos em 14 de setembro. A Império Serrano, escola de samba que homenageou o artista no Carnaval de 2023, fará uma festa para homenageá-lo um dia antes, em Madureira, no Rio.





