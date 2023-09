Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Isabella Aglio é filha de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau; músico foi baleado na cabeça





Isabella Aglio, filha de Rinaldo Oliveira Amaral, iniciou uma mobilização nas redes sociais para pedir doações de sangue para o pai, conhecido como Mingau. O baixista do Ultraje a Rigor segue internado na UTI após ser baleado na cabeça no último final de semana .

"Precisamos de doação de sangue", afirmou Isabella nos stories do Instagram, explicando que as doações devem ser feitas em nome de Rinaldo Oliveira Amaral. A filha do músico ainda trouxe informações sobre dois pontos de coletas para as doações a Mingau.





"São Paulo: Rua Tomás Carvalhal, 711. Todos os dias, das 7h às 18h; Santo André: Avenida Dom Pedro II, 877, Jardim. De segunda a sábado, das 7h às 12h", apontou. Aglio já havia se declarado ao pai durante a internação , mas voltou a mandar uma mensagem para Rinaldo após o pedido na web.

"Paizinho, não vejo a hora de estar no seu abraço. Te amo infinito", escreveu. Mingau está internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo. O último boletim médico informou que o estado do músico é grave e que ele segue sedado e mantido sob ventilação mecânica, após passar por uma cirurgia para retirar a bala da cabeça.

Atentado

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, sofreu um atentado na madrugada do sábado (2). O baixista foi baleado na cabeça após ter o carro cravejado de balas. O caso aconteceu em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico estava dirigindo quando o carro dele foi metralhado por criminosos. Mingau pilotava em alta velocidade em um bairro afastado do centro.

O que diz o delegado

Marcelo Russo, o delegado do caso Mingau, disse ter “fechado o quebra-cabeça” sobre o ataque. O delegado contou em entrevista para o programa Brasil Urgente (Band) que a investigação foi realizada integrada à polícia militar. "Começamos a fazer as diligências, recolher imagens de câmeras, depoimentos testemunhais, informações com colaboradores, então nós chegamos a um autor do crime, que foi preso em flagrante também, com farta quantidade de drogas, arma de fogo, também munição", explicou.

Ainda segundo Russo, a arma compatível é uma Glock, que foi apreendida. "É compatível com o calibre de um projétil e 3 estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados".

