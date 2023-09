Reprodução Youtube - 06.09.2023 Juliette no 'Podpah'

Convidada do videocast “Podpah” desta última terça-feira (5), Juliette Freire , cantora, advogada e ex-BBB, relembrou quando, em 2021, logo após vencer o “Big Brother Brasil”, precisou se submeter à uma cirurgia em decorrência de um aneurisma.



O quadro é o mesmo que vitimou a irmã da cantora, a jovem Juliene, que morreu aos 17 anos. “Foram 3 meses convivendo com essa certeza de que tenho uma má-formação, olhando tudo e entendendo que isso aqui não vale nada, porque posso morrer a qualquer momento”, declarou.



Juliette pontuou que, ao fazer um “cateterismo”, a equipe médica que acompanhava o caso dela percebeu que não era uma “má-formação”, mas, sim, “uma formação atípica”. No entanto, ela recordou que, antes de ser submetida ao procedimento, que é considerado delicado, se despediu.



“Fui dormir me despedindo. Falei: ‘Deus, está tudo bem, já consegui o que quis, divida o que ganhei com a galera e está tudo bem. Cheguei no topo. Obrigada! Foi minha missão. Se eu morrer, está tudo bem”, lembrou.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: