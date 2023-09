Reprodução/Instagram/Globo - 04.09.2023 Kayky Brito foi atropelado no Rio; ator estava com Bruno de Luca





Bruno de Luca é esperado para prestar depoimento sobre o atropelamento de Kayky Brito nesta quarta-feira (6). O apresentador estava com o amigo em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pouco antes do ator ser atingido por um carro enquanto atravessava a Avenida Lúcio Costa.

Testemunha do atropelamento, Bruno deve depor na 16ª Delegacia Policial, no mesmo bairro em que o caso aconteceu. Imagens de câmera de segurança do quiosque mostraram o apresentador chocado ao ver que o Kayky foi atropelado.





Bruno de Luca só se pronunciou publicamente sobre a situação no final de semana do ocorrido, torcendo pela recuperação do ator. "Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo. Mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração para o Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível", disse nas redes sociais.

Outras testemunhas já foram intimadas a depor, como o motorista de aplicativo que atingiu o ator e Maria Estela Lima, passageira que estava no carro. A mulher afirmou em depoimento que o motorista não estava dirigindo em alta velocidade .

