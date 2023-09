Reprodução Kayky Brito

A passageira do motorista de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito no último sábado (4) revelou detalhes do acidente em depoimento a polícia do Rio. Segundo Maria Estela Lima, o motorista trafegava em velocidade amena e cita que estava com a filha de 10 anos no banco de trás. Uma câmera de segurança registrou o acidente.

"Ele não estava em excesso de velocidade, ele estava bem tranquilo. Durante a colisão, o meu corpo nem foi tanto para a frente. O motorista estava em uma velocidade tranquila, mas eu estava muito nervosa porque estava com a minha filha. Eu teria percebido se ele estivesse correndo muito e teria pedido para ele reduzir a velocidade porque eu estava com a minha filha", revelou a dentista.

Maria Estela Lima e a filha estavam deixando o Shopping Península a caminho do condomínio Barramares. As informações são de O Globo.

A dentista chegou a Delegacia de Polícia por volta das 16 horas acompanhada da mãe. O depoimento teria durado duas horas.

"Minha filha estava muito nervosa, eu saí e falei pra ela não olhar porque ela estava chorando. Apareceu um outro Uber pra me levar pra casa, mas o Jones veio e perguntou como que eu estava. Eu perguntei se ele já tinha chamado socorro e ele falou que sim", relatou a Maria Estela.

Segundo ela, o motorista foi solícito durante a viagem. "Foi muito atencioso durante todo o percurso e também depois do atropelamento. Ele ficou bem abalado e parece ser uma pessoa bem tranquila", analisou.

O ator Kayky Brito foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, onde estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca. O artista deixou o estabelecimento para ir até o carro estacionado e ao retornar, foi atropelado enquanto atravessava.