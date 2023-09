Reprodução/Instagram Kayky Brito seguirá sedado e em ventilação mecânica, diz boletim

A mãe de Kayky Brito atualizou o quadro de saúde do filho nesta terça-feira (5). Sandra Brito compartilhou um novo boletim médico do ator, atropelado no último sábado (1), na orla da Barra da Tijuca .

O artista seguirá sedado e em ventilação mecânica pelas próximas 48 horas, para a recuperação dos procedimentos cirúrgicos feitos na segunda-feira (4).





Mais cedo, foram divulgadas imagens de uma câmera de segurança, onde Kayky aparece desviando de outro veículo antes do momento do atropelamento.

Brito estava em um quiosque com o apresentador Bruno de Luca antes do incidente. Nas imagens inéditas, divulgadas pela Globo, um carro quase atinge o ator enquanto ele atravessa a via no sentido do próprio veículo, que estava estacionado do outro lado da avenida.

Kayky Brito foi atropelado quando atravessava a via para voltar ao quiosque. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi constatado politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Ele foi transferido para hospital particular Copa D'or, onde passou por um procedimento para tratar fraturas. O estado é considerado grave.

Reprodução/Instagram Boletim médico de Kayky Brito - terça-feira (5)