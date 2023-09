Reprodução/Instagram Maíra Cardi desmente gravidez após casamento: 'Não deu tempo'

Maíra Cardi se manifestou nas redes sociais após surgirem rumores de uma suposta gravidez após o casamento com Thiago Nigro. O casal se casou secretamente na última terça-feira (29).

A influenciadora compartilhou um vídeo bebendo vinho com o marido e negou que esteja grávida.





"Passando somente para desmentir mais uma notícia! Grávida não bebe e no caso eu não estou grávida, pois acabei de casar", disse ela.

A coach de emagrecimento também deu detalhes da vida íntima do casal. "Não deu tempo ainda, minha gente, calma. Deixa eu curtir o marido, aprendi a beber agora com ele", comentou.

