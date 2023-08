Reprodução/ Rodolfo Santos Maíra Cardi abre álbum de fotos do casamento secreto com Thiago Nigro

Na tarde desta quarta-feira (30), Maíra Cardi compartilhou as primeiras imagens do casamento secreto com Thiago Nigro. O casal trocou alianças em uma cerimônia íntima no interior de São Paulo.

A influenciadora contou que os pombinhos fecharam um hotel por cinco dias para a realização da primeira parte da oficialização.





"Decidimos formar uma aliança. Uma aliança entre nós e Ele, até que a morte nos separe. Com essa união, somos oficialmente Thiago Lolkus Nigro e Maira Cardi Nigro", começou a coach de emagrecimento.

Na sequência, ela garantiu que em 2024 o casal irá comemorar a segunda parte em grande estilo. "Nossa vida é rodeado de holofotes, manchetes e curiosos, e por isso, decidimos fazer algo mais reservado e sem avisar ninguém. Fechamos um hotel por 5 dias, e chamamos apenas a família e amigos muito íntimos pra compartilhar desse momento tão especial. Mas ano que vem, tem parte 2!", disse.

Por fim, Maíra mandou um recado para os admiradores da nova família. "Obrigado a todos vocês que oram, torcem e apoiam nossas vidas. Agora, formamos uma só carne, e estamos juntos até o fim (ou depois)", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !