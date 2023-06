Reprodução/Instagram Thiago Nigro e Maíra Cardi

Na última segunda-feira (12), Maíra Cardi e Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, estiveram no "The Noite", com Danilo Gentili. O casal contou que o coach financeiro emagreceu após se relacionar com a influencer.

"Emagreci uns 10, 11 quilos. Eu descobri que dá para emagrecer feliz", pontuou Thiago Nigro.



Maíra, então, revelou que proíbe Thiago de comer alimentos que ele gosta.

"Desque a gente esteve juntos, ele nunca comeu nada de errado. Ele não come nada de errado, eu não deixo. Tem um segredo, ele adora fast food, pizza, sanduíche, eu faço saudável e ele come", disse ela.