Reprodução Instagram - 01.09.2023 Anahí com o marido, Manuel Velasco Coello, e os filhos Manuel e Emiliano

De volta aos palcos com a turnê “Soy Rebelde”, que marca o retorno do grupo musical “Rebelde”, Anahí , atriz e cantora, publicou, nesta sexta-feira (1), uma homenagem para o marido, Manuel Velasco Coello, e para os filhos, Manuel, de 6 anos, e Emiliano, de 3 anos.



“Meu maior presente nesta vida! Meu motor! Meus 3 guerreiros! Viver este sonho com vocês é a coisa mais incrível do mundo! Hoje tudo faz sentido”, escreveu ela, que perfurou o tímpano na preparação para a turnê , na legenda da publicação que fez no Instagram.



Na última quinta-feira (31), a cantora se tornou um dos assuntos mais comentados na Web, após um trecho da turnê viralizar nas redes sociais. Trata-se de um show do grupo “Rebelde” nos Estados Unidos, onde Anahí levou o filho para os palcos e comoveu os espectadores.



No Brasil, os shows da turnê acontecerão em novembro. Ao todo, serão 8 apresentações, as quais já estão todas esgotadas. Participam de “Soy Rebelde” todos os artistas do grupo original, com exceção de Alfonso Herrera. Por isso, retornam aos palcos os cantores: Anahí , Maite Perroni, Dulce María , Christopher Uckermann e Christian Chávez.

Veja a publicação postada por Anahí: