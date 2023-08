Foto: Spotify 'Rebelde'

O reencontro do grupo “Rebelde” para shows não continuará no próximo ano, afirma Christopher Uckermann, um dos vocalistas. O cantor veio a público negar que a turnê se estenderia também para 2024, após rumores de que a “Soy Rebelde Tour” não acabaria em 2023.



“Li que alguns meios de comunicação estão falando sobre uma possível turnê em 2024; Eu adoraria compartilhar mais datas com vocês. No entanto, a turnê termina em 21 de dezembro de 2023. Até breve Madison Square Garden”, escreveu no Twitter.



Além de Christopher Uckermann, participam da turnê os artistas: Anahí , Maite Perroni, Dulce María e Christian Chávez. Na novela mexicana, exibida em 2004, os atores deram vida, respectivamente, aos personagens Diego, Mia Colucci, Lupita, Roberta Pardo e Giovanni.



O único integrante do grupo original que optou por não fazer a turnê é Alfonso Herrera, que vivenciou o galã Miguel na trama novelística . No Brasil, os shows acontecerão em novembro.

Leia o pronunciamento de Uckermann:

Leí que algunos medios hablan sobre un posible tour en 2024; me hubiera encantado compartir más fechas con todos ustedes!!

Sin embargo, el tour finaliza el 21 de diciembre de 2023.

Nos vemos pronto Madison Square Garden✨✨⚡️⚡️ — Chrisvonuckermann (@christopheruck) August 30, 2023