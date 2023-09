Reprodução/Instagram Gabriela Pugliesi revela sexo do segundo filho

Gabriela Pugliesi revelou nesta sexta-feira (1) o sexo do segundo filho que espera com o marido, Túlio Dek. Com um chá-revelação divertido, a influenciadora descobriu que está grávida de um menino.

Para a revelação, a mãe de Leon e o marido precisavam comer bombons até encontrar um com o recheio colorido.





Após algumas tentativas, Túlio mordeu o chocolate com o recheio azul e animou a família.

"Nosso 'chá revelação' super chique e organizado! Seguindo a tradição de comer um doce feito pela minha amiga! Quem será que acertou o sexo do baby 2? Eu to MUITO feliz meu Deus! Fiquei completamente doida esse dia", escreveu ela.

Nos comentários, amigos famosos e admiradores comemoraram a notícia. "Eu acertei", "A energia caótica superou o primeiro chá revelação", "Quase matou o Leon de susto", comentaram alguns.

