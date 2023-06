Reprodução/Instagram Cantora, de 40 anos, está confirmada na nova turnê de "Rebelde"

Nas preparações para o retorno do grupo “Rebelde” , a intérprete de Mia Colucci, Anahí, teve o tímpano perfurado durante a modelagem de um equipamento auditivo, conhecido como: “fone in ear”. Ela foi internada e compartilhou o acidente com os seguidores: “Nunca chorei de dor assim”.



Por meio dos stories do Instagram, a cantora detalhou como tudo ocorreu e publicou registros da internação em um hospital, no México. “Um dia que parecia perfeito terminou assim”, iniciou ela, com uma foto já na instituição hospitalar.



“Isso horrível que vocês estão vendo é a minha orelha. Há algumas horas atrás estavam fazendo o molde dos fones, o material quebrou e puxaram até conseguir retirar. Esse foi o resultado”, explicou a artista, enquanto compartilhava o registro feito no hospital.



Ela acrescentou que sentiu muita dor e que não escutava nada. “Como a foto parece, dói. Acho que nunca chorei de dor assim, não ouço nada! Corri para o hospital e o doutor disse que é uma pequena perfuração no tímpano”, contou.



De acordo com Anahí, tudo continuará bem. A cantora se prepara para a turnê que marca o retorno do grupo “Rebelde” , que contará também com Maite Perroni, Dulce María, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. No Brasil, os shows acontecerão em novembro deste ano.

