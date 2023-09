Reprodução Instagram - 01.09.2023 Larissa Manoela

Nesta sexta-feira (1), Larissa Manoela, atriz e cantora, compartilhou com os seguidores do Instagram um álbum de fotos com momentos que passaram ao decorrer do último mês de agosto, no qual ela tornou público os desentendimentos com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias.



“A vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa!”, disse ela, que está prestes a estrear como protagonista no filme “Tá Escrito”, na legenda da publicação.



Larissa também escreveu sobre “aproveitar cada um dos momentos aqui e agora”. “Isso é um pedacinho de mínimo dos meus dias que passaram. Que esse novo mês venha cheio de boas novas. Obrigada sempre por todo carinho”, concluiu.



Ontem (31), a atriz parabenizou o noivo, André Luiz Frambach , pelo trabalho na peça “O Amor Passou Por Aqui”. O casal e Silvana Taques, mãe da atriz, foram intimados a depor após as acusações de intolerância religiosas de Silvana contra a família Frambach, do noivo de Larissa, serem levantadas.

Veja o álbum de fotos publicado por Larissa Manoela: