Reprodução Instagram - 25.08.2023 Dulce María

Prestes a retornar aos palcos com “Soy Rebelde Tour”, do grupo mexicano “Rebelde” , que estreia nos Estados Unidos nesta sexta-feira (25), a atriz e cantora Dulce María, que viveu Roberta Pardo na novela mexicana homômina, contou que está nervosa com o lançamento da turnê.



“Não consigo dormir e não tenho palavras para explicar todas as emoções que passam pela minha mente, pelo meu corpo e pelo meu coração. É demais! Nem acredito que depois de 15 anos esta história ainda está viva em tantos corações”, iniciou Dulce, através do Instagram, na última quinta-feira (24).



A artista ainda agradeceu aos fãs e desejou bênçãos a eles. “Que Deus cuide de nós e abençoe a todos que estão viajando para nos ver! Obrigado a todos que fazem e fizeram parte da construção desta história, que não é de ninguém que não seja vocês”, escreveu.



“Amo vocês! Morro de nervoso, medo e emoção. Desejo que vocês saiam com o coração mais feliz. Obrigado, obrigado, obrigado! Até daqui a pouco”, concluiu Dulce Maria, que virá ao Brasil com os demais integrantes em novembro, mês no qual farão 8 apresentações, devido a alta demanda de fãs.

Confira a publicação completa: