12.06.2023 Além de ver a reexibição, fãs poderão rever o grupo na nova turnê promovida este ano

A reprise de “Rebelde” estreia nesta segunda-feira (12), às 14h15, horário de Brasília, no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), logo após a exibição de “Chiquititas”. O folhetim substituirá a novela “Marisol” e ocupará, de segunda à sexta, a faixa das duas da tarde da emissora.



A telenovela é uma das mais famosas entre o público juvenil e adulto e ganhou destaque novamente após o grupo, formado por Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann, anunciar o retorno da banda em uma nova turnê: “Soy Rebelde Tour” . No Brasil, os shows acontecerão em novembro deste ano.



“A telenovela se passa na ‘Elite Way School’, uma escola particular exclusiva de prestígio internacional, onde adolescentes de classe alta encontram não só uma educação de alto nível, mas também os contatos sociais que garantem um futuro de sucesso”, informa o SBT sobre a sinopse da novela no site da emissora.



Os personagens principais são: Mia (Anahí), Roberta Pardo (Dulce Maria), Diego (Christopher von Uckermann), Giovanni (Christian Chávez), Lupita (Maite Perroni) e Miguel (Alfonso Herrera). Este último é o único integrante do elenco protagonista que não voltará aos palcos com a turnê.

