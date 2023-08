Reprodução/Instagram - 30.08.2023 Anitta rejeitou comparações com Luísa Sonza





Anitta comentou as comparações com Luísa Sonza enquanto respondia perguntas dos seguidores no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (30). A cantora mencionou o assunto após um internauta citar "Escândalo Íntimo", novo álbum de Sonza, e questionar por que ela não fazia um disco com o "conceito fechado", assim como a colega de profissão.

A artista mencionou que trouxe um "conceito bem amarradinho" nos clipes do projeto "Funk Generation: A Favela Love Story", que antecede um álbum focado no gênero. Anitta mencionou as "carreiras diferentes" na comparação entre ela e Luísa, já que foca atualmente no crescimento internacional e vê a necessidade de entregar algo "mais popular" para diferentes públicos no mundo.





"Vocês têm que lembrar que meu álbum é para mais regiões, são em outros idiomas. Se fosse só para o Brasil, conseguiria fazer muito mais, conseguiria estar explorando coisas diferentes. Porque no Brasil eu já consegui minha visibilidade, agora estaria brincando de explorar e fazer diferente para o meu país. Mas é diferente, estou fazendo trabalho para outros países [...] Não pode ser tão conceitual, tem que pensar em agradar diferentes territórios", afirmou.

"São lugares diferentes, momentos diferentes de carreira e carreiras diferentes, tudo diferente [...] Não acho nem legal quando comparam sertanejo com sertanejo. Não se compara", complementou. A cantora defendeu que "cada um tem um desafio pessoal diferente" e analisou como reprova o conceito de comparação, no geral.

"Acho que essa coisa de comparar é muito complicado. Para você comparar pessoas, artistas, atletas e quem quer que seja, vocês teriam que colocar essas pessoas para nascer no mesmo lugar, mesmo ambiente familiar, na mesma cidade, condição financeira, aparência física. No mesmo tudo. Quando você não coloca, é difícil esse negócio de comparação", refletiu.

