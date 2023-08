Reprodução/Twitter Emoção, setlist completa e nostalgia marcam retorno do RBD aos palcos

Aconteceu! O RBD está de volta! Na sexta-feira (25) Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez retornaram juntos aos palcos após 15 anos com a Soy Rebelde Tour.





O primeiro show da turnê aconteceu em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos, e contou com a presença de milhares de fãs no Sun Bowl Stadium.

A ENTRADA TRIUNFAL DO RBD AO SOM DE TRAS DE MI, ISSO É OBRA DE ARTE!!! #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fQa2PfyvCk — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) August 26, 2023













Com direito a troca de figurinos, coreografias originais e setlist complete, os fãs do mundo inteiro acompanharam a apresentação através de lives feitas pelos presentes.

SETLIST DO PRIMEIRO SHOW DA TOUR DO RBD EM EL PASO, NO TEXAS #SoyRebeldeTour



ANAHI | MAITE | DULCE | CHRISTIAN | CHRISTOPHER | MEU RBD | EUA pic.twitter.com/t0g0UOnRav — marcelle VAI VER O RBD (@marcellelatini) August 26, 2023





Antes mesmo do show começar, o nome da turnê e dos integrantes já estavam no topo dos assuntos mais comentados do Twitter. Não faltou emoção e nostalgia para aqueles que viveram o grupo nos anos 2000.

O RBD vem ao Brasil para oito apresentações: nos dias 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão) e nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19 em São Paulo, nos Estádios do Morumbi e Allianz Parque, dependendo da data escolhida.

A BELEZA

A COREOGRAFIA

O FIGURINO

AS VOZES

ELES ❤ #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/zoSgMqkLDK — lucas ⭐ fɑn ɑccount (@lucasportilla) August 26, 2023





Essa estética dos look ficou impecável #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/RDT22NFtnG — Todo RBDmaníaco (@tdrbdmaniaco) August 26, 2023





A coreografia original de Trás de Mi que tanto amamos feita pela Anahi vestida da forma mais “Tour do RBD 2006” que ela poderia ter encontrado ERA EXATAMENTE ISSO QUE A GENTE QUERIA



RBD IS BACK #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/h3SzpwB8na — bella EXIST (@winterosiee) August 26, 2023









nem parece que a anahí passou 15 anos longe dos palcos, nada mudou 🥹 #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/GcwT0IMxov — zoe’ 🕰️ (@zoewaraha) August 26, 2023









O show termina com a música que deu início a tudo: Rebelde #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/78zJizeKWt — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) August 26, 2023