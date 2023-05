Reprodução/Globo - 29.05.2023 Bella Campos e MC Cabelinho anunciaram o casamento





Bella Campos e MC Cabelinho estão preparados para uma nova fase do relacionamento. Juntos desde novembro de 2022, os atores de "Vai na Fé" oficializaram o casamento e entregaram que uma data já foi definida para a troca de alianças.

"A gente vai casar", afirmou o cantor ao "Fantástico", neste domingo (28). A atriz explicou o significado da data escolhida para o casamento, sem revelar em qual mês a cerimônia vai acontecer.





"Vocês vão saber. Só adianto que vai ser em um dia 13, ainda não disse qual dia 13. Porque a gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13", disse a atriz. O funkeiro ainda expressou como nunca havia pensado em casar ou construir uma família antes da relação com Campos.





Bella e Cabelinho se conheceram nos bastidores da atual novela das sete. O cantor relembrou um exercício em dupla na preparação, em que os dois notaram o "ponto fraco" ao trocarem olhares na atividade de "estátua". "Não estava ligado quem era ela. Cheguei em casa e pesquisei. Mandei um emoji de apaixonado no Instagram", relatou ele.

"Na primeira vez que ficamos, não achei que iríamos namorar realmente. Para mim, só iríamos ficar, ser amigos e, no máximo, uma amizade colorida. Mas depois que fomos nos conhecendo, percebemos que era uma coisa muito forte, muito especial", comentou a atriz.













