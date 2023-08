Reprodução/Instagram Maisa se declara para Larissa Manoela em meio a crise familiar

Maisa se declarou para Larissa Manoela através das redes sociais após se reencontrar com a amiga durante a sua estadio no Rio de Janeiro.

A apresentadora compartilhou registros fofíssimos ao lado da atriz e se manifestou em meio a crise familiar de Larissa com os pais, Silvana e Gilberto.





"Nesses 18 anos de profissão, pude conhecer muitos lugares e pessoas especiais. Uma delas eu conheci ainda na infância e nossa amizade e admiração só aumenta com o passar do tempo. Sou fã do seu sorriso, talento, profissionalismo, leveza e do seu coração enorme. Amo você", escreveu Maisa.

Larissa fez questão de comentar a publicação e agradecer pelo carinho da mais nova. "Ter sua amizade é uma preciosidade! Obrigada por todos esses anos de parceria, por todos os outros que ainda virão! Te amo", disse.

Durante o final de semana, Maisa falou abertamente sobre o caso envolvendo o patrimônio de Larissa.

"Tô super apoiando ela nesse momento, mas tudo que eu tenho pra falar, tô falando com ela. Tô do lado dela. Ela é muito minha amiga", garantiu ela em entrevista ao Gshow.

