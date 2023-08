Reprodução Tatá Werneck se revolta com internautas após críticas: 'Mal amados'

A apresentadora Tatá Wernekc perdeu a paciência nesta segunda-feira (28) com internautas que lhe criticaram devido à roupa que ela estava na festa de 40 anos. Através dos comentários do Instagram, a humorista rebateu apontando "gente invejosa".

Presente no elenco de "Terra e Paixão", Tatá Werneck promoveu uma festança para celebrar as 4 décadas completadas. No entanto, na publicação em que ela mostra detalhes da celebração, alguns internautas julgaram a aparência dela.

Em um comentário, uma internauta apontou "Tata dançando parece uma velha". A resposta chegou à altura do comentário maldoso. "Você mesmo parada parece. Tem que arranjar uma festa para você ir senhora. Tá muito sem ter o que fazer", respondeu a apresentadora.

"Gente, quanta gente invejosa por aqui. Mal-amados. Eu comemoro com meus amigos, minha filha, meu marido, numa festa linda e vem falar mal de vestido e que eu estou corcunda (porque meu vestido acabou ficando largo e fiquei insegura). Vão à merda, bando de recalcados", desabafou.

Tatá Werneck comemorou o aniversário no último domingo, na mansão em que mora com a filha Clara e o marido Rafa Vitti. Entre as atrações, Sandy e É o Tchan animaram os convidados da humorista.