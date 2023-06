Repprodução/ Instagram MC Cabelinho namora Bella Campos

Desde que divulgou o namoro com Bella Campos, o cantor MC Cabelinho se mostra cada vez mais apaixonado. Recentemente, o funkeiro revelou que vai se casar com a atriz. Mas não para por aí. Em conversa com o iG Gente, antes da revelação, o artista assumiu que já planeja aumentar a família.

MC Cabelinho passou por uma vasectomia, cirurgia que impede de ter filhos, há alguns meses. Mas conta que isso não será um problema para o casal, que segue conquistando fãs no Brasil a cada aparição na novela "Vai Na Fé", da Globo.

"Já conversamos sobre filho. Eu sou um menino 'vasectomizado'. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto", afirma Cabelinho. O artista ainda ressalta que os filhos com Bella podem vir logo. "Acredito que não demora, não", completa.

MC Cabelinho e Bella Campos se apaixonaram em outubro de 2022, através de uma "preparação de estátua", exercício que eles estavam fazendo para a novela.





Trabalho e namoro

Atualmente, MC Cabelinho interpreta Hugo em "Vai Na Fé", um rapaz que abandonou os estudos para se dedicar à vida do crime. Bella Campos também está na novela, no papel de Jenifer, filha da protagonista Sol (Sheron Menezes) que estuda direito em uma faculdade de ponta. Na trama, o personagem do funkeiro é namorado de Jenifer.



O artista comenta que aprende muito com Bella e que o namoro o ajuda no ofício de ator. "Ela grava mais que eu, então, passa o dia todo lá [na Globo], mas, no fim da noite, a gente sempre se vê (...) A gente se ajuda em casa estuda junto, sabe, acho que a gente está sabendo lidar", detalha.

MC Cabelinho também fala do clima dos bastidores. Ele ressalta que se relaciona bem como todos, além da namorada: "Meu clima tanto com atores, tanto com os [outros] funcionários, sempre é de boa".



O artista conta que gosta muito de atuar e reflete dos dois papéis que já fez na vida em novelas: "Eu estou gostando muito da experiência. Na primeira vez [em "Amor De Mãe"], eu fiquei mais nervoso porque foi totalmente novo. Agora, acho que eu estou me adaptando aos poucos. Mas não deixa de ser desafiador. Estou curtindo".

Nas duas tramas, Cabelinho interpretou personagens ligados ao crime. Deste modo, ele conta que gostaria de fazer algo diferente.

O Hugo aparecendo🗣

A Kate vai começar a se meter com coisa errada com a ajuda do Hugo e é nessa que ele e a Jenifer vão ficar mais próximos.



"Não vejo nenhum problema fazer esses personagens porque o Farol [de "Amor de Mãe"] deu volta por cima da música e acredito que o Hugo também vai dar a volta por cima. Nunca passou na minha mente que um dia eu ia atuar e se um dia vir algo diferente para mim, eu vou me dedicar. Mas eu queria, sim, fazer um personagem diferente, para me desafiar", entrega.

