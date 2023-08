Embora o motivo do término não tenha sido exposto, algumas teorias surgiram... uma delas aponta que Simone Susinna teria usado Anitta para se promover. De acordo com o colunista Pablo Oliveira, do iG, um membro da equipe de Simone teria sondado Bruna Marquezine para um par romântico antes do envolvimento dele com Anitta.