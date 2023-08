Reprodução/Instagram Cacau Protásio

Na última quarta-feira (23), Cacau Protásio, atriz e comediante, de 48 anos, negou as acusações de que seria responsável pela demissão de André Gabeh , ex-roteirista do “Vai que Cola” - programa humorístico do Multishow no qual Protásio também integra o elenco.



“Sou funcionária da Rede Globo há mais de 11 anos (sendo 11 temporadas do Vai Que Cola). Como qualquer outro funcionário da empresa, eu não tenho o poder de demitir e nem de admitir ninguém, a Rede Globo e o Multishow são duas empresas grandes e só elas podem tomar qualquer decisão em relação ao assunto”, iniciou Cacau via Instagram.



A comediante pontuou que “jamais” tiraria o “trabalho” de alguém e que, além dos ofícios artísticos, ela emprega “diversos funcionários", tendo em vista sua atuação como empresária em lojas. “Trato todos que estão à minha volta com igualdade e muito respeito”, assegurou.



“Eu lamento muito pela demissão de qualquer pessoa e eu, Cacau Protásio, repito aqui: Não tenho poder e direito de pedir a demissão de alguém, pois sou funcionária da emissora. Em uma produção, cada peça exerce sua função e seu papel”, acrescentou.



Protásio agradeceu ao carinho dos fãs, que a defenderam em meio aos ataques virtuais, e reiterou que não aceitará “agressões” em suas redes sociais. “Obrigada pelo amor e carinho daqueles que me amam, eu respeito as pessoas que eu não agrado”, declarou.

