Reprodução/Instagram MC Daniel e Mel Maia

No último domingo (20), o artista MC Daniel usou os stories do Instagram para explicar aos fãs e seguidores o motivo de não estar tão frequente nas redes sociais, principalmente nos assuntos relacionados ao trabalho, e ainda citou a namorada, Mel Maia , com quem reatou o relacionamento recentemente.



“Para quem não está entendendo e estranhando que eu fiquei sexta, sábado e domingo sem postar nada de shows, é porque eu estou de férias e ela [Mel Maia] também, entendeu? Voltamos aos trabalhos na sexta! Fechou? Por enquanto é descanso, comidinha e filminho”, contou ele.



Na última sexta-feira (18), o casal se tornou um dos assuntos mais comentados na Web. Isso porque a atriz revelou que percebeu algumas mudanças no seu corpo e que se sentia um pouco enjoada. Por isso, os internautas especularam se ela estaria grávida. No entanto, ela não cogitou a possibilidade, visto que usa DIU (Dispositivo Intrauterino).



Mel Maia entrou de férias após o fim da novela das sete “Vai na Fé” , que foi escrita pela dramaturga Rosane Svartman. Na trama, coube a intérprete dar vida à Guiga, uma influenciadora e estudante de direito que foi par romântico de Yuri, personagem defendido pelo ator Jean Paulo Campos.

