Reprodução/ YouTube/ Instagram Luisa Sonza fala de base de Virgínia Fonseca

Luísa Sonza se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais ao citar a a base de Virgínia Fonseca durante uma entrevista ao PodDelas. Internautas apontaram que a cantora estivesse debochando do produto e ela se explicou.

“Cara, se eu não tivesse com 30 quilos de maquiagem, se eu não tivesse com a base da Virgínia… Te amo, Virgínia. Bebi”,disse a artista, na cinversa, arrancando gargalhadas do namorado, Chico Veigas, e das apresentadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

A web e até a sogra da influcer, Poliana, interpretaram a fala como um deboche. “Independente da ironia!!!! Gostamos muito de você, Luísa Sonza!!! Nos seus piores momentos, você esteve nas nossas orações!!!”, escreveu ela em uma página de fofocas.



Sonza, então, explicou que as risadas e o climão foram gerados porque ela não podia ter falado do produto da marca da influencer no podcast.

+ Saiba tudo sobre celebridades no iG Gente!

“Se vocês verem o vídeo todo vão ver que falei da base dela no sentido de ser alta cobertura… depois as meninas riram e eu entendi que não podia ter falado até porque a concorrente que patrocina o PodDelas. Tanto que o Chico me pergunta, ‘mas por que você está pedindo desculpa?’ e eu falei ‘não sei, NÃO SEI’ e todo mundo caiu na gargalhada”, iniciou Sonza.

“A Virgínia me mandou as bases e eu amo base de alta cobertura eu amei a dela! Acho ela uma mulher foda”, completou a cantora.