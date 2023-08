Reprodução/Instagram - 19.08.2023 MC Daniel e Mel Maia reataram namoro





Mel Maia criticou a postura de mulheres durante um jantar com MC Daniel, nesta sexta-feira (18). A atriz se irritou com a abordagem de pessoas no restaurante, afirmando que elas estavam "dando em cima" do namorado.

"Amor? Está com ciúme, amor? Dá um beijinho", iniciou o funkeiro, em um vídeo publicado nos stories do Instagram de Maia. Além de negar o beijo, ela ressaltou que o companheiro "não liga para nenhuma mulher que não seja ela".





"Gente, só queria saber de uma coisa. Meninas, sou invisível por acaso? Por que vocês acham que vocês podem jogar para o meu namorado? Tipo ficar olhando para ele, dando em cima. Está em um restaurante e não consegue nem conversar direito com a pessoa na sua mesa, tem que ficar completamente virada para o meu namorado, olhando para ele?", declarou.

Ela finalizou a postagem escrevendo "é meme", utilizando emojis de risada para complementar o desabafo. Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro no início do ano, mas passaram um período separados. Em julho, o casal confirmou reatou o relacionamento.

