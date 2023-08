Reprodução Instagram - 21.08.2023 Dona Ruth, Gabriela Versiani e Murilo Huff

No último domingo (20), Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995 - 2021), surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar um registro acompanhada de Gabriela Versiani, que é a atual namorada do cantor sertanejo Murilo Huff , com quem Marília teve um filho, Léo, de 3 anos.



“Gente, beleza ofuscante”, escreveu Ruth no storie em que aparece ao lado da influenciadora Versiani. Em seguida, ainda via stories do Instagram, ela também compartilhou uma foto do ex-genro, Murilo, e de Gabriela.



Em meio a diversos rumores de affair, já que eram vistos com frequência juntos, Versiani e Huff oficializaram o relacionamento em junho deste ano. O pedido de namoro aconteceu em um jardim, no qual o músico tampou os olhos da companheira e a surpreendeu com um jardim repleto de velas e com a letra de “Cigana”, clipe em que os dois se conheceram.



Antes do namoro com a influenciadora Gabriela Versiani , Murilo Huff viveu um relacionamento com a cantora Marília Mendonça. O término ocorreu em setembro de 2021, pouco menos de dois meses antes do fatídico acidente que ocasionou a morte da eterna rainha do sertanejo feminino. Léo, de 3 anos, é o filho fruto do relacionamento deles.

