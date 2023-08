Reprodução Instagram - 21.08.2023 Sofia Vergara curte show de Karol G

Após anunciar o divórcio do casamento de 7 anos com o também ator de Hollywood Joe Manganiello, Sofia Vergara atualizou o Instagram com fotos, acompanhada de parentes e uma amiga, no show da cantora Karol G.



O evento ocorreu no Rose Bowl Stadium, em Pasadena, Califórnia. Lá, a atriz estava junto da prima, Maria Vergara, da sobrinha, Claudia Vergara, e da amiga, Paulina Vega.



Nas fotos é possível ver Sofia com um um top translúcido, roupas pretas e um jeans rasgado - conhecido popularmente como destroyed jeans. Além disso, ela aparece sorrindo e curtindo as canções da cantora Karol G.



No último mês, Sofia e Joe anunciaram o divórcio, através de um comunicado oficial. “Tomamos a difícil decisão de nos divorciar. Como duas pessoas que se amam e cuidam muito uma da outra, pedimos, educadamente, respeito a nossa privacidade neste momento, enquanto entramos nesta nova fase de nossas vidas”, disse a declaração.

