Reprodução/Instagram - 17.08.2023 Maíra Cardi vive polêmica com Belle Silva e Thiago Silva





Maíra Cardi se pronunciou após ser acusada de mentir sobre um trabalho com o jogador de futebol Thiago Silva. A influenciadora mencionou que teve o atleta como cliente de um programa de emagrecimento, durante a polêmica com o marido de Ivete Sangalo . Belle Silva rebateu a informação , mas a coach mostrou conversas para comprovar a relação profissional com ele.

Em uma live no Instagram, Cardi mostrou prints de conversas com o casal em diferentes redes sociais. Em um bate-papo no WhatsApp, a influenciadora exibiu uma suposta conversa em que Thiago questionava o que deveria comer em uma refeição. Já em uma troca de mensagens diretas no Instagram, ela expôs que Belle foi quem entrou em contato pedindo os serviços da coach.





"Olá, me chamo Isabelle e estou super interessada no projeto. Moro no exterior, mas sou brasileira e estarei no Rio de Janeiro no mês de julho. Gostaria muito de uma consulta", diz a suposta mensagem de Belle Silva em contato com Maíra Cardi. Entre as provas exibidas pela coach, ainda há fotos do casal com a equipe dela, com profissionais como um personal trainer.

"Muitas coisas, acabo deixando para lá, mas essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso. Em 2018, ela [Belle] já tinha dito que eu não fiz ele, mas era mentira [...] Temos responsabilidade sobre o que a gente fala, ainda mais quando envolve os outros. Jamais exporia qualquer coisa, mas uma vez que meu nome foi colocado como se eu fosse mentirosa, daí tudo muda. Thiago Silva me procurou quando estava na Seleção e não é à toa. Cuidei dele e cuidei muito", afirmou Maíra.

A influenciadora ainda relembrou que Belle já agradeceu por Cardi nas redes: "Ela que veio atrás do meu programa. Depois escreveu: 'Gratidão por minha vida, família, pelo trabalho do meu marido e pela oportunidade que tive'. Ou seja, uma mensagem de gratidão ao meu trabalho [...] Vai ver que ele se esqueceu que fiz esse programa. Só me pedir perdão. Estou mostrando o que pode mostrar, tem várias coisas que não posso mostrar".





Após a live, Belle Silva publicou nos stories do Instagram um vídeo postado em 2021, em que relatava o próprio processo de emagrecimento. No conteúdo, ela disse ter pago uma "pequena fortuna" para levar a equipe de um programa de emagrecimento até a França, mas não citou nomes das pessoas envolvidas.

"Foram três meses de inferno. Essa coach conseguiu me ferrar psicologicamente. Eu que, até então, estava só com a autoestima baixa, fiquei depressiva. A menina que cozinhava na minha casa [...] funcionava como uma espiã na minha casa. Porque eu recebia gente em casa e ela ficava rondando a sala, para ver se eu estava comendo alguma coisa. Ela revirava o lixo para ver se eu estava comendo algo na madrugada", relatou.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: