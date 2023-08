Lucas e Jade - "O Clone"

O casal da novela "O Clone" (2001) viveu um romance proibido de 20 anos. Jade (Giovanna Antonelli), uma mulher muçulmana, não podia se relacionar com Lucas (Murilo Benício), um homem do ocidente, mas isso não impediu que eles se apaixonassem. Eles ficaram separados por 20 anos, mas no final conseguiram viver o romance. Vale lembrar que os atores tiveram um relacionamento na vida real, após se aproximarem nos bastidores da novela.