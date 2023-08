Reprodução/Instagram Belle Silva desmente Maira Cardi em meio à polêmica com marido de Ivete

Belle Silva apareceu nas redes sociais para desmentir uma informação dada por Maíra Cardi sobre o marido, o jogador Thiago Silva.

A coach de emagrecimento entrou em uma briga com o nutricionista Daniel Cady , marido de Ivete Sangalo, sobre questões de saúde.





Ao tentar se defender, Maíra mostrou o portifólio de famosos com quem já trabalhou e entre eles estava o jogador de futebol.

Segundo a influenciadora, o atleta foi apenas um dos atletas que lhe procuraram para entrarem no programa para perder peso.

Foi, então, que Belle resolveu desmentir Maíra. "Mentira! Thiago Silva nunca fez nada com essa mulher", disse.

