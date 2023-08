Reprodução/ Instagram Marido de Ivete Sangalo repreendeu post de Maíra Cardi: 'Terrorismo'





A polêmica entre Maíra Cardi e Daniel Cady ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (16). Após o marido de Ivete Sangalo afirmar debochar da influenciadora e afirmar que ela tem "fama de outras coisas que a gente se envergonha", a coach se pronunciou reprovando a posição "machista" do nutricionista.

A sequência de publicações, nos stories do Instagram, ainda contou com uma música de Ivete entre as declarações. "Tenho muito orgulho de ser casada com um homem f*da. Principalmente quando temos um parceiro f*da, o melhor ou a melhor do Brasil na sua área. Mas também é importante conseguirmos ser alguém fora da sobra dessa pessoa f*da", afirmou na postagem, ao som de "Não precisa mudar".







Cardi listou exemplo de celebridades que emagreceram com o trabalho dela e disse se orgulhar de ter "levado saúde para os maiores artistas do Brasil e mais de 600 mil pessoas". "Independente de quem eu sou casada. Contra fatos não existem argumentos. Mais orgulho ainda eu tenho de nunca precisar falar mal do trabalho de ninguém para me destacar. Falando apenas do que acredito e, agradando ou não, sustento o que acredito porque tenho resultados", escreveu.

Ela refletiu que "sofre preconceito diariamente" e ainda criticou a postura "machista" de Daniel: "Falas de machistas como 'ter fama de outras coisas que a gente se envergonha' já ouvi de monte, mas quem determina onde vou chegar e quem permanece ou não, é somente Deus e obviamente meus resultados [...] São dez anos de trabalho e sem ninguém f*da para me colocar aqui, a não ser eu e Deus. 'Tá cheio de assunto, papai'".

Os atritos entre Daniel Cady e Maíra Cardi começaram nas redes sociais após o marido de Ivete acusar a coach de "terrorismo nutricional" , por associar um bolo às causas de doenças graves. A influenciadora afirmou que o nutricionista era famoso só por ser companheiro da cantora, ao passo que ele disse preferir ser reconhecido assim ao invés de ter a fama de Cardi.

