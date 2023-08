Reprodução Instagram - 16.08.2023 DJ LD da Realengo lamenta morte de MC Katia

DJ LD de Realengo, viúvo de MC Katia, lamentou, novamente, a morte da parceira através do Instagram na última terça-feira (15). A funkeira tinha 47 anos de idade e estava internada desde julho no Hospital Municipal Souza Aguiar. O falecimento foi anunciado pela equipe da cantora no último domingo (13).





Nos stories do Instagram, DJ LD de Realengo publicou uma foto junto com MC Katia e escreveu: “Sem você está tudo sem sentido”. Em outro storie, postado logo em seguida, ele relatou estar com insônia após a morte da esposa. “Sem sono nenhum. O saudade. Meu Deus, está difícil”, confessou.



Considerada como uma das pioneiras do gênero musical funk , MC Katia foi internada, a princípio, para a remoção de um mioma. Contudo, o quadro da cantora teve outras complicações pós-cirúrgicas, como uma trombose na perna direita, que precisou ser amputada na altura do joelho.



Depois disso, a cantora foi diagnosticada com pneumonia após ser infectada por uma bactéria. Por conta das complicações, a MC teve um coma induzido e foi entubada. Ela morreu no último domingo (13).

