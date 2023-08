Reprodução/YouTube - 16.08.2023 Luísa Sonza no clipe de 'Campo de Morango'





Luísa Sonza se pronunciou sobre as críticas que recebeu por explorar a sexualidade em "Campo de Morango", nova música lançada nesta terça-feira (15). A faixa é a primeira divulgada do próximo álbum da cantora, "Escândalo Íntimo", e traz um teor sexual na letra e no clipe, o que foi reprovado por alguns internautas nas redes sociais.

Diante de comentários negativos, a artista afirmou que foi "corajosa" por lançar uma canção com tal temática. "É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, pelo contrário, sou mais e muito mais corajosa em falar da minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha", disse em uma live no Instagram.





Com diversas faixas com o mesmo tema no repertório, Sonza avaliou que precisa discutir de um assunto que "pode parecer batido". "Enquanto gera discussão, devemos falar. Já devia parar de ser um problema há um tempo, os 'caras' estão falando o tempo todo sobre nossa bunda, nosso corpo e isso não é problema nenhum", ponderou.



"É um assunto, para mim, tão ultrapassado e antigo. Mas como foi falado muito no Twitter e foi tentado me colocar menos artista com isso, quero dizer que acho o contrário. Acho que isso é uma das coisas mais fortes que tem que ser falado sim. Mas sou uma artista super versátil", complementou, adiantando que o novo disco vai explorar diferentes experiências em 26 músicas.

Luisa Sonza também soltou a voz sobre alguns comentários feito no twitter:



“eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, os “caras” estão falando o tempo todo sobre nossa bunda e isso não é problema nenhum.” pic.twitter.com/4c2vrub9Fy — RDT SONZA (@RDTSonza) August 16, 2023





