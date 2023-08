Reprodução/YouTube - 14.08.2023 MC Katia morreu aos 47 anos

Nesta seunda-feira (14), acontece o velório de MC Katia no Cemitério São Francisco Xavier, conhecido como Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Família e amigos compareceram ao local e se emocionaram da despedida da cantora. A pioneira do funke morreu, no domingo (13), aos 47 anos, após passar por uma cirurgia para a retirada de um mioma no útero. A funkeira passou por complicações depois do procedimento e teve que fazer duas amputações na perna, além ter pegado pneumonia.



O marido de Katia, Leandro, conhecido como DJ Ld, estava muito abalado e teve que ser consolado por um amigo. Ele lamentou a morte da esposa nas redes sociais: "Gente, é com muita tristeza no meu coração que venho informar o falecimento do grande amor da minha vida, Katia”.



A filha da cantora, Michele Marques, também estava muito emocionada. Ela chegou ao velório com um casaco em homenagem à mãe. Na peça, havia caricaturas da funkeira.