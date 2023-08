Reprodução Instagram - 16.08.2023 Ary Mirelle relata enjoo e cólicas na gravidez

Em conversa com os seguidores do Instagram na última terça-feira (15), a influenciadora Ary Mirelle , de 22 anos, contou algumas sensações que vem tendo ao decorrer da gestação, que vão desde tonturas até cólicas e enjoo. Ela está grávida do cantor João Gomes, de 21 anos.



De acordo com Ary, os enjoos não costumam ser frequentes. No entanto, ontem (15), ela relatou que ficou enjoada ao decorrer do dia. “Enjoo, graças a Deus, eu não tinha, não é? Fui ter hoje, espero que não fique tendo muito”, admitiu.



“Eu sinto muita cólica, muita cólica mesmo. É uma das coisas que eu mais tenho, cólica e dor de cabeça, e, às vezes, uma tonturinha”, relatou ela. Ainda em relação às cólicas, ela afirmou que sente “essas pontadinhas na barriga”, mas que o médico com o qual ela se consulta diz ser algo “normal”.



Já sobre o nascimento do bebê, Ary conta que pretende tentar o parto normal e que, caso não consiga, fará a cesárea. “Eu queria tentar normal, por conta da recuperação, que o pessoal fala que é bem mais rápido, mas eu sou meio mole. Se não der, vai ser cesárea. E tudo bem, vou estar extremamente feliz”, assegurou.

