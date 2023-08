Morte de MC Kátia

A funkeira morreu no último domingo (13) no Rio de Janeiro, no Cemitério São Francisco Xavier, Zona Norte. Ela foi internada inicialmente para realizar uma cirurgia de retirada de mioma do útero. Ma teve complicações, como trombose, e precisou amputar uma perna. Após a amputação, ela ainda enfrentou uma pneumonia e não resistiu.