Daniel Cady voltou a comentar a polêmica envolvendo Maíra Cardi nas redes sociais. O marido de Ivete Sangalo acusou a influenciadora de "terrorismo nutricional" por associar um bolo a doenças graves. Após a coach reagir à acusação com uma indireta , o nutricionista debochou da "fama" de Cardi.

Enquanto respondia perguntas dos seguidores nos stories do Instagram, Cady reagiu a uma fala de Maíra reproduzida por um internauta. "Daniel, Maíra Cardi falou que você tem fama porque é marido da Ivete", escreveu a pessoa.





"Esquece essa mulher, meu povo. Vamos rezar por ela que, com fé em Deus, ela vai melhorar. Outra coisa, prefiro ter fama, ser famoso, sei lá o que ela está tentando dizer com isso, por ser casado com uma mulher f*da, que é a Ivete Sangalo, do que ter fama de outras coisas, né? Que a gente se envergonha", respondeu o companheiro da cantora.

Atualmente em um relacionamento com Thiago Nigro, Maíra Cardi acumula polêmicas sobre alimentação desde quando repercutiu por proibir o ex-marido, Arthur Aguiar, de comer pão. Recentemente, ela ainda disse proibir o noivo de comer alimentos "errados" .

