Reprodução Filho de Léa Garcia recebe troféu pela mãe no Festival de Gramado

Embora o momento de luto, Marcelo Garcia foi responsável por receber o prêmio e a homenagem do Festival de Cinema de Gramado dedicado a atriz Léa Garcia. Nesta terça-feira (15), a artista morreu aos 90 anos. Ela e a atriz Laura Cardoso são as homenageadas dessa edição do festival.

A atriz Léa Garcia receberia nesta terça-feira o 'Oscarito', prêmio mais renomado do Festival de Gramado. No entanto, a artista morreu na manhã de hoje.

Trajado inteiramente de branco, Marcelo Garcia, um dos três filhos da atriz, recebeu a homenagem em nome dela. "O que falar nesse momento que para muitos seria muito difícil. A minha mãe... Ela não morreu. Fiz questão de vir hoje porque o objetivo dela era receber este prêmio. Dona Léa me deixou um legado muito grande, me deixa lembranças, e esta homenagem feita por vocês em vida. Ela queria que eu viesse aqui receber este premio, tenho certeza", disse emocionado.

O herdeiro também revelou ao público uma das últimas conversas com a artista. "Trabalho com ela há três anos, tivemos vidas cruzadas, ontem conversamos, e ela me deu essa história da cultura e da arte. Dentro dessa história toda, o show não pode parar e as pessoas queriam parar o festival. Disse 'não' (...) É o desejo dela, ela nasceu no palco, no teatro e no cinema. Ela deixa um legado para muitos. Tenho uma coisa a dizer, que ela diria aqui: não desistam".

Marcelo Garcia, filho da D Léa Garcia, recebendo o troféu Oscarito, que ela receberia hoje a noite. Que homenagem linda, emocionante. EVOÉ, D Léa Garcia. Brilha! 🙌🏻✨✨✨✨💛👏🏻 #LéaGarcia

#LéaGarcia pic.twitter.com/qk7kyb07nk — Jorge Gonçalves (@jorgegoncalvess) August 15, 2023