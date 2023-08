Reprodução/Instagram Maíra Cardi manda indireta após ser criticada por marido de Ivete Sangalo

Maíra Cardi resolveu usar as redes sociais para mandar uma indireta para o marido de Ivete Sangalo. O nutricionista Daniel Cady acusou a coach de emagrecimento de "terrorismo nutricional".

Tudo começou quando a influenciadora compartilhou um vídeo relacionando a receita de um bolo com doenças graves como câncer e alzheimer.





Com a repercussão do vídeo, Daniel usou as redes sociais para criticar a atitude de Maíra. "O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida", escreveu.

"Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento em curto prazo acabam levando as pessoas a seguirem dietas sem critério, sem atenção profissional, e altamente restritiva", completou ele.





Nesta segunda-feira (14), Maíra ironizou o termo usado. "Bom dia! Vamos iniciar o dia fazendo terrorismo diário?", disse ela nos Stories ao compartilhar uma conversa com um seguidor.

Na sequência, ela compartilhou matérias que "comprovam" o seu ponto e escreveu: "E para você que está por aqui porque já viu alguma polêmica com meu nome, e eu não acredita ou tem dúvida do que eu falo! Te convido para um bate-papo onde vou te contar toda a verdade do que tem por trás de tudo isso", comentou ela.

