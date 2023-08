Reprodução/Instagram Preta Gil

A artista Preta Gil completa 49 anos de idade nesta terça-feira (8) e compartilhou com os seguidores um texto de agradecimento após tudo o que vivenciou recentemente. Por meio do Instagram, a filha de Gilberto Gil comoveu os fãs, que acompanham nas redes sociais os andamentos do tratamento contra um câncer no intestino que ela faz.



A cantora refletiu que, muitas vezes, no meio das correrias diárias, o agradecimento pela vida é colocado em segundo plano. “A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos e nos tornarmos seres mais evoluídos com o tempo”, escreveu.



“Depois de passar por uma quase morte e estar lutando contra uma doença muito difícil, eu conversei muitas vezes com Deus e falávamos do propósito dessa segunda chance. Ele me disse: ‘Seu propósito você já conhece e exerce com muita coragem, mas você pode e deve fazer ainda mais’”, acrescentou.



Preta Gil ainda destacou que continuará lutando para uma liberdade que não envolva julgamentos e estereótipos. “Para que sejamos cada dia mais livres de amarras, dogmas, crenças limitantes e preconceitos. Quero reafirmar que vim aqui para servir a alegria, a paz e o amor”, declarou.



Confira o texto na íntegra: